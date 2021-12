Drakeo The Ruler : la communauté hip-hop lui rend hommage

Il a été poignardé en marge d'un festival.

Ce week-end, on a appris le décès (un de plus) d'un des membres de la communauté hip-hop aux Etats-Unis, Drakeo The Ruler, agressé à coups de couteau lors du Once Upon A Time in los Angeles. Après la mort récente de Young Dolph et la catastrophe survenue lors de l'Astroworld Festival, c'est peu dire que cette nouvelle disparition a mis le rap américain en émoi et ses membres ont été nombreux à rendre hommage au rappeur assassiné.

Drake, qui a collaboré avec Drakeo The Ruler sur le single "Talk To Me", s'est rendu sur Instagram pour exprimer sa peine et rendre hommage au rappeur.