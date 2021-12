50 Cent tacle à nouveau Madonna

Et ne prends pas de gants...

Pour une fois, on pensait que 50 Cent a été plutôt sage. Il avait critiqué Madonna pour des photos dénudées alors qu'elle a plus de 60 ans avant de s'excuser, une chose extrêmement rare chez ce troll de compétition. Mais, il aurait fallu que la chanteuse en reste là. Malheureusement pour elle, elle a expliqué qu'elle ne croyait pas vraiment à la sincérité de celui qui est maintenant un producteur de télévision à succès. Erreur. Il ne fallait pas relancer la machine... Fifty a donc repris le combat et a été sans pitié pour l'icône en publiant sur Instagram une vidéo avec un filtre du film d'horreur, "The Purge". Entre deux extraits des déclarations de la Materila Girl, 50 Cent rejette ses propos en secouant la tête ou en riant discrètement à chacun de ses affirmations. Et malgré ce que dit la superstar, il explique : "Tu as été touchée et tu l'as pris personnellement". Avant d'ajouter : "la purge commence maintenant ! Hé, y-a-t-il une limite d'âge pour ce genre de connerie ? Je demande pour un ami".