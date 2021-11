Travis Scott : première apparition publique depuis le drame d'Astroworld

La Flame est touchée.

Depuis la tragédie qui s'est déroulée à Astroworld, on n'avait pas eu de nouvelles de Travis Scott, juste pour savoir qu'il était visé, avec les organisateurs et le tourneur du festival par des centaines de plaintes de spectateurs qui demandent des milliards de dollars de dommages et intérêts. Si le rappeur n'a que peu de chances de devoir payer lui-même, il s'est déjà engagé à financer les funérailles des personnes décédées lors du mouvement de foule mais aussi de subvenir aux soins psychologiques de ceux qui en auraient besoin. Mais, depuis sa vidéo dans laquelle il se disait dévastée, on n'avait pas eu de nouvelles du rappeur et on ne l'avait pas vu en public. Quelques images de lui viennent de faire surface sur Internet alors qu'il se trouve avec l'acteur Mark Wahlberg et Corey Gamble, qui sort avec Kris Jenner, la mère de Kylie Jenner ce mardi 23 novembre. La Flame a l'air pensif et préoccupé, on le voit plongé dans ses pensées alors que Mark et Corey discutent.

On ne sait pas qui a pris la photo, mais dans la légende Reddit, il est écrit : "Hier, Travis était enfin dehors, traînant avec Micheal Jordan, Mark Wahlberg et Corey Gamble." Bien que MJ n'apparaisse pas sur la photo, ils auraient pu jouer au golf avec le célèbre joueur des Chicago Bulls, dont Travis a utilisé la maison dans le passé pour sa vidéo "Franchise".

S'il n'a fait aucune déclaration, a porte-parole du rappeur, Stephanie Rawlings-Blake, a déclaré sur CBS Mornings que Travis Scott n'avait pas la capacité d'arrêter le concert.

"Il y a un plan d'opérations de 59 pages, et il y est clairement dit que les deux seules personnes qui ont le pouvoir d'arrêter le concert étaient le producteur exécutif et le producteur du concert... [Travis] n'était pas responsable de cela, mais il veut être responsable de la solution."

Quoi qu'il en soit, sur les quelques secondes que durent la séquence, on constaste que Travis Scott est très touché par ce qui s'est passé...