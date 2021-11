Young Dolph : Key Glock exprime sa peine

Cela fait à peine une semaine que Young Dolph a été abattu à la sortie d'une boutique de cookies de Memphis. Key Glock, son ami et son plus proche collaborateur au sein de Paper Route Empire a toujours autant de mal à accepter la mort de son mentor comme il l'a écrit sur Instagram dans un post où il exprime sa douleur, sous une photo de lui et Dolph alors qu'ils étaient encore jeunes hommes.

"Damm bro, je suis PERDU. Mon cœur est déchiré, mon cerveau est sur le point d'exploser, ça me fait mal quand je respire... pourquoi me quittes-tu si tôt ??? Je ne serai plus jamais le même, tu étais mon bras gauche, mon frère, mon cousin, mon mentor et mon partenaire. Au cours des deux dernières années, j'ai enchaîné les pertes et maintenant toi, et je ne comprends toujours pas pourquoi. D'abord, c'était mon papa puis ma tante puis ma grand-mère et maintenant TOI !!!"