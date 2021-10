Chris Brown clashe Kanye West sur sa coupe de cheveux !

On le comprend...

Depuis Kanye West a sorti "Donda" sans le couplet de Chris Brown puis après que Ye comme il convient désormais de l'appeler ait purement et simplement effacé les traces du chanteur sur son projet après ses critiques virulentes, il existe une espèce de guerre larvée entre les deux artistes. Mais, alors que l'ancien monsieur Kilm Kardashian continue ses frasques avec des masques tous plus fous les uns que les autres, CB l'attaque aujourd'hui sur sa nouvelle coupe de cheveux qui, il est vrai, fait largement débat... Il n'empêche qu'habitué des couleurs les plus folles sur sa tête, Chris Brown n'était peut-être pas le mieux placé... C'est surtout pour lui l'occasion de glisser un gros tacle facile à celui qui est clairement devenu son ennemi...

Nouveau nom, nouvelle coupe, nouvelle vie. Mais cela n'a pas vraiment plus à Chris Brown comme il l'a exprimé dans sa story sur Instagram.

"Il a demandé au barbier une carte du monde complètement foirée... Le mec veut faire un bordel mais avec style. Avec sa coupe de cheveux, on dirait qu'il est puni ou que quelqu'un l'a raté..."

Dans une autre publication, CB partage mème de Stevie Wonder en train de raser la tête de Ye, ce qui, selon lui, expliquerait le résultat désastreux de sa coupe de cheveux...

Il a aussi posté une casquette avec des trous avec une légende expliquant que "Virgil a fait ça pour la coupe de Ye cut. L'édition "canard". Dans la dernière publication, l'artiste de Slime & B a posté des emojis de bûches de bois et a écrit : "Bro, donne-moi la déchiqueteuse à bois."

On ne va pas vous mentir, on a trouvé ça drôle... Pas du meilleur goût certes, mais drôle.