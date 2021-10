Soulja Boy allume Youngboy NBA

Il s'en prend au rappeur mais aussi à ses fans.

Parmi les artistes dont la hype a beaucoup monté en 2021, on peut citer Youngboy NBA, ou NBA Youngboy, les deux sont corrects. Le rappeur de Louisiane a connu plusieurs gros succès pendant l'année, avec un album et plusieurs morceaux qui ont bien fonctionné. Son arrestation en mars après une course poursuite avec le FBI a également bien aidé à faire parler de lui. Incarcéré depuis, sa cote continue donc de grimper auprès des fans, mais il ne fait visiblement pas l'unanimité dans le rap game. En tout cas, pas chez Soulja Boy.

Le rappeur le plus fou des Etats-Unis s'amuse régulièrement à lancer des petites piques à ses collègues. Mais cette fois il a carrément allumé Youngboy NBA sans véritable raison apparente. Il s'en est également pris à ses fans, qu'il accuse de l'avoir fait détester Youngboy. Dans une série de tweets assassins, Soulja déclare : "Je n'aime plus du tout NBA Young Boy, à cause de ses fans". Il enchaîne en déclarant dans un autre tweet : "YB doit faire de la meilleure musique. Tous ces gémissements et ces pleurnicheries dans sa musique. Personne ne veut entendre cette merde".

Des mots qui laissent peu de place à l'interprétation. Hier il avait même franchi la ligne en sous-entendant que les fans de YoungBoy étaient gays. En attendant, ils sont aussi des fans fidèles, puisqu'ils sont 80 000 personnes à avoir signé la pétition pour que le rappeur soit libéré par Joe Biden. Ils lui ont aussi permis de devenir le troisième rappeur de l'Histoire à avoir atteint le top 1 du Billboard en étant enfermé derrière les barreaux, après Tupac et Lil Wayne.