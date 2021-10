Alpha 5.20 critique Jul et le rap marseillais

Il pense que c'est un "cancer".

Il est assez rare de lire ou d'entendre des critiques aussi virulentes dans le rap français, sauf dans un clash. Là, Alpha 5.20 du Ghetto Fabolous Gang a mis les pieds dans le plat en critiquant allégrement Jul et le rap marseillais qu'il accuse d'"avoir bousillé le rap" ! Une déclaration choc contre un style de rap qui fait aujourd'hui fureur. Mais le vétéran lui reproche justement d'y mettre trop d'electro et de dénaturer le vrai rap et de le "saboter".

“Jul, c’est pas du rap […] Tout ce cancer, ça vient de Marseille, les mecs de Marseille, c’est eux qui ont bousillé le rap. Ils sont venus avec de l’electro, avec de la “turbo music”, et je pense que c’est une commande des maisons de disques pour carrément saboter le rap."

Et pour illustrer son propos, il explique que les maisons de disques ont cherché à contrôler le rap en le faisant devenir moins politique et moins social afin qu'il ouvre moins les consciences.

“Quand ils ont vu que le rap était devenu très puissant et très écouté par les jeunes, ils se sont dit : “Il faut qu’on le dévie de son chemin”. Et c’est à partir de là qu’il y a eu des mecs comme JuL qui font “Tchoum, tchoum, tchoum, tchoum”.

Et d'insister :

"Le rap il y a certains codes à respecter, il y a certaines lignes à respecter. Jul, ce n'est pas du rap [...] Je n'en ai rien à foutre de vos critiques, ce qu'il fait, ce n'est pas du rap."