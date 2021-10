Sadek menace Booba et son showcase à Dubaï

A ceux qui pensaient que le conflit entre Sadek et Booba était terminé, rassurez-vous (ou pas), le clash entre les deux rappeurs est reparti de plus belle alors que le Duc a annoncé un show à Dubaï où Johnny Niuuum l'attend de pied ferme...

Alors que les braises étaient encore chaudes, il a suffi que B2O annonce un show à Dubaï pour que le feu reprenne de plus belle et que les insultes et les menaces fusent à nouveau.

"Je veux aller à sa rencontre. Quand je veux aller à sa rencontre, on m'explique très clairement qu'il a pris des précautions pour qu'on ne se voit pas du tout, pour me faire passer encore une fois pour un fou, pour me faire passer encore une fois pour une merde ! Vous pensez que moi je vais aller me faire humilier en allant là-bas alors que dès le départ, il a demandé, c'est écrit sur des contrats, avec clause de confidentialité, si jamais Sadek vient et rentre dans le "Blue", je ne chante pas et vous perdez votre argent et il a été payé la totalité en avance."