Eminem ouvre un nouveau restaurant et fait le show !

L'actualité d'Eminem n'est pas vraiment rythmée par le rap en ce moment. Mais le Detroiter ne reste pas les deux bras croisés : il investit son argent dans diverses affaires comme des restaurants. Ainsi, il a ouvert à Detroit un Mom’s Spaghetti dans lequel le rappeur a ajouté un pop-up store où le public peut acheter des produits dérivés. Mais le plus drôle de l'histoire, c'est quand même la publicité pour cet événement qu'on vous laisse découvrir ici :

Moms spaghetti it’s alllllll ready Detroit! Come thru Wednesday ???? info on the site - https://t.co/b49UQxAhnx pic.twitter.com/PsXgPqNXY2 — Marshall Mathers (@Eminem) September 28, 2021

Mais ce n'est pas tout. Il a fait les choses bien et a été jusqu'au bout. C'est ainsi qu'il était présent à l'ouverture de l'établissement et qu'il a lui-même servi les dix premiers clients qui ont ainsi pu prendre des photos avec lui ou se faire dédicacer leurs albums. On peut d'ailleurs en voir des témoignages sur les réseaux sociaux.