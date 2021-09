6ix9ine agressé dans le public d'un combat UFC

Sa sécurité l'a sorti immédiatement.

Cela faisait un moment qu'on n'entendait plus trop parler de 6ix9ine ou qu'il ne défrayait pas trop la chronique avec ses frasques. Mais parce que ce n'est pas n'importe qui et qu'il a une aura particulière qui sent le soufre, Tekashi est revenu de plein fouet sous les feux de l'actualité. Samedi 25 septembre, il faisait partie du public de la T-Mobile Arena de Las Vegas pour une soirée de combats UFC. Evidemment, vu sa personnalité, il ne peut laisser personne insensible. Alors, quand il a fait son entrée, il a été accueilli par des moqueries et des insultes par une partie du public qui ne fait clairement pas partie de ses fans. L'un d'eux, sans doute plus virulent que les autres, l'a copieusement insulté avant de lui jeter un verre à la figure. Le rappeur de Brooklyn lui a également lancé son verre et l'homme est alors devenu agressif et a menacé l'artiste aux cheveux colorés. Suffisamment pour le service de sécurité de 6ix9ine l'évacue à toute vitesse. La scène a été rapportée par TMZ qui a également publié une vidéo de l'altercation.