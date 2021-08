Sadek ne lâche pas Booba...

L'inverse est vrai...

Le clash entre Sadek et Booba qui a démarré sur les chapeaux de roue ne connaît pas de trêve. Les deux rappeurs s'envoient coup pour coup et répondent à chacune de leurs attaques. Celui de Neuilly-Plaisance semble toujours motivé à l'idée de monter dans un octogone avec le Duc. Et tandis que les internautes prennent parti pour l'un ou l'autre, Sadek ne se démonte pas et répond à tout le monde, tout en multipliant les attaques et comme de son côté, B2O ne le ménage pas, on a encore passé une grosse journée...

Booba lui a même laissé un message audio en story du compte La Piraterie Sur fond noir, on entendu juste sa voix qui s'adresse à Sadek. Il dit :

"Shadok, j'en ai marre de voir ta gueule Shadok. Et en même temps, c'est pas de la pitié que j'ai, frérot, t'as un enfant, tu fais du rap, je t'ai juste dit d'arrêter de vendre des matelas, tu veux faire des octogones... Frérot, ton état ça s'appelle une dépression. T'es en crise, t'es en chute frérot, tu vas pas bien, fais-toi soigner. Personne va te sucer à ton enterrement, on ne suce pas les morts. T'as une famille, resaissis-toi. Octogone frérot, soignes-toi, va en HP, prends des machins, camisole chimique et quand t'es prêt, à la rigueur, tu t'entraînes. Quand t'as les 6 packs frérot on discute, on fait des paris sportifs, on fait de l'oseille mais frérot, aie, aie, aie, ressaisis-toi frérot !"

Bon, si le message était plus ou moins ironique, il a en remis une couche dans d'autres publications plus agressives.