Rick Ross "adore" le clash entre Drake et Kanye West !

Le boss est un spectateur attentif.

Il n'y a pas qu'en France qu'un clash oppose deux grands artistes. Aux Etats-Unis, Drake et Kanye West ont rouvert les hostilités il y a peu, à la faveur d'un couplet de Drizzy sur un morceau de Trippie Redd. Si cela semble moins violent que ce qui se passe dans l'Hexagone, ce clash entre deux mastodontes du game US passionne néanmoins les foules, Rick Ross en premier lieu. Le rappeur de Miami a d'ailleurs donné son avis sur les événements et pense que cela ne rendra les deux rappeurs que meilleurs et plus créatifs. Proche de Drake, il a affirmé dans une interview à SiriusXM pour l'émission "The Mike Muse Show" qu'il avait reçu un message du Canadien lui expliquant que "tout était en train de s'enclencher" et qu'il "allait bientôt être libre comme l'air".

Mais il a aussi été interrogé sur sa position dans ce conflit. Lui se veut spectateur et dit "adorer" ce genre de choses. Il faut dire qu'il maitrise, il a été en clash pendant des années avec 50 Cent...

"Je ne peux rien faire d'autre que d'en rire. Je comprends le génie de ces deux artistes et je vois qu’il n’y a rien de personnel entre eux. Ce sont deux esprits créatifs qui s’inspirent mutuellement. Parce qu’ils sont tous les deux en train de créer une œuvre d’art, de penser à la finalité. Où est-ce qu’on met ça, de quelle couleur c’est… et pour moi, ça ne fait que rendre le game plus génial encore. Regardez Kanye organiser des sessions d’écoute dans le Mercedes-Benz Stadium ! Vous savez ce que c’est pour un artiste noir ? Il n’y a pas si longtemps, ils n’auraient même pas laissé un homme noir entrer dans ce genre de stade et maintenant il vit dedans et en profite pour présenter son album à ses fans plus fidèles !"

Rick Ross a aussi commenté la publication par Kanye West de l'adresse de Drake. Pour lui, il n'y a rien de grave tant l'emplacement de la résidence du 6 God est connue.

"Qui ne connaissait pas déjà l’adresse de Drake ? C’est la seule demeure à cent millions de dollars au Canada. Donc si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous pouvez penser que c’est devenu personnel entre les deux. Ce n’est pas le cas. C’est juste qu’ils se préparent pour, comme Drake l’a dit, que "tout s’enclenche"."

Le teasing de Rozay étant assez précis, on a donc hâte maintenant que cela "s'enclenche" vraiment !