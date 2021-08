Booba-Sadek : la tension ne retombe pas

Aucun ne veut lâcher...

Les choses ne sont pas calmées entre Booba et Sadek qui ont continué leur clash de plus belle avec insultes, montages et dossiers compromettants. Les deux rappeurs se sont rendus coups pour coups et aucun n'a envie de lâcher dans un conflit qui se durcit de plus en plus.

On ne peut pas relayer tout ce qui s'est dit parce que ça ferait vraiment trop mais il y a quand même des choses notables. Chez Sadek, l'idée, c'était de sortir sur les dossiers, sur la mort de Brams, un proche du Duc décédé il y a quelques années ou sur sa relation avec Ali. Il a aussi insisté sur le fait qu'il était vraiment prêt à monter dans l'octogone avec le rappeur des Hauts-de-Seine.

Même si Booba semble vouloir laisser tomber, c'est mal le connaître de croire qu'il va arrêter de répondre aux provocations de Sadek...