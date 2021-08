DaBaby veut faire du R&B maintenant qu'il est annulé

Il prend les choses avec légèreté.

Il semble que la polémique sur ses propos homophobes assénés lors du dernier Rolling Loud de Miami n'ait pas beaucoup de prise sur DaBaby. Même s'il a perdu quasiment tous ses engagements de l'été et que les internautes ainsi qu'Iggy Azeala n'ont pas mâché leurs mots et ont demandé son "annulation", le rappeur de Caroline du Nord semble vivre tout ça avec un certain détachement. Il en a même plaisanté avec sa fille dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

On le voit en train de chanter et expliquer à sa petite fille qu'il va désormais se consacrer au R&B après avoir été annulé. Il a notamment le refrain du morceau de J. Cole, "Power Trip", initialement chanté par Miguel. Il demande ensuite à sa fille comment ça sonne. Celle-ci répond, c'est bien, c'est OK. "C'est tout ce qui compte, je t'aime" conclut le papa. En sous-titre de la vidéo, on peut lire :

"Ils ont annulé ton papa, je passe au R&B, fuck le rap".

Le tout avec des émojis micro et mort de rire.