Lil Uzi Vert ne pourra pas acheter de planète

C'est totalement illégal...

Cela a été la grande histoire du mois de juillet : Lil Uzi Vert avait décidé de se payer une exoplanète et pas une petite puisqu'elle devait être plus grande que Jupiter quand même. Evidemment, le rappeur né à Philadelphie n'était pas à une excentricité près. Il s'est déjà fait poser un diamant de 24 millions de dollars sur le front et s'est fait tatouer la langue, on sait très bien qu'avec lui, tout est possible.

Mais entre ce qu'il veut et ce qui peut réellement se passer, il y a quand même marge. A l'époque où cette information est sortie, on avait déjà un doute sur la faisabilité d'une telle opération d'autant plus que même la Nasa, pourtant une référence en la matière, était incapable de se prononcer sur la faisabilité de cette transaction. Alors, comme il fallait s'en douter, on vient d'apprendre que tout allait tomber à l'eau et qu'un tel achat n'était absolument envisageable.

Baby Pluto ne sera donc pas le premier être humain possesseur d'une planète. Celle-ci, nommée WASP-127b, est située à 870 années-lumière du Soleil, dans la constellation du Cocher. Les choses sont claires selon Business Insider qui a interrogé des experts comme Frans Von der Dunk, professeur de droit spatial. Selon lui, la vente est totalement irréalisable.

"Si quelqu'un lui a vendu une planète ou s'il pense qu'il possède cette planète au premier sens du terme, c'est tout simplement faux."

Une affirmation confirmée par la loi internationale de l'espace votée en 1967 qui stipule que posséder une planète est illégale pour un citoyen ou une nation.

Lil Uzi Vert ne pourra pas acheter sa planète !



Bon, ne nous mentons pas, on s'en doutait un peu...

Mais celui qui veut se faire poser une puce de Telsa dans le cerveau n'est pas à une excentricité près. Gageons qu'il trouvera très vite un projet bien délirant pour rebondir...