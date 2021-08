Booba accuse Gims de plagiat et dévoile une nouvelle photo sans lunettes !

Un nouvel épisode dans le clash entre les deux artistes.

Ce n'est pas une découverte, Booba est très actif sur Instagram même s'il a été banni du réseau social. Surtout, il réagit hyper rapidement à la moindre alerte. Alors quand Gims a posté un inédit sur Snapchat, il a immédiatement été repris de volée par le Duc qui l'a accusé d'avoir plagié un rappeur américain, Meek Mill en l'occurrence...

Sur Snapchat, réseau sur lequel il a aussi révélé tous les feats américains qu'il a déjà enregistré, Gims a diffusé une prod sur laquelle il s'est mis à rapper en précisant :

“A la base ça c’était l’intro de mon album Le Fléau mais je trouvais ça trop agressif. Ça se pose comme ça en fait. Trop facile !"

Mais Booba a immédiatement répliqué en postant une vidéo originale de Meek Mill dont il pense que Gims a copié le flow et la prod. Il a écrit :

“Allo fréro t’as vraiment cru…”

Ensuite, il a posté une nouvelle photo de Gims sans ses lunettes en le traitant de coupable !

Tout est résumé dans cette vidéo :

Pas le droit à l'erreur avec le Duc. Gims comme Kaaris, Rohff, Damso ou encore La Fouine est surveillé de près par Booba qui ne manque jamais aucune occasion de les flinguer sur les réseaux sociaux. Surtout, on s'aperçoit une fois de plus de la vitesse assez impressionnante avec laquelle il réagit dès que l'un des artistes de sa liste d'ennemis tente un move sur les réseaux. Ils sont alors immédiatement repris de volée et humilié par Booba. Une fois encore, le rappeur de Boulogne-Billancourt n'a pas fait mentir sa réputation de troll des réseaux sociaux.