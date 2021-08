50 Cent profite du Verzuz pour tacler Cam'ron

Reprise du beef en cours ?

Le Verzuz entre The LOX et le Dipset va rester dans les annales comme un des plus grands événements hip-hop de l'année. Alors que les deux groupes se sont opposés sur la scène du théâtre Hulu au Madison Square Garden, le public a été unanime : c'est Jadakiss qui est sorti du lot. L'occasion était donc trop belle pour 50 Cent de relancer son beef avec Cam'ron, le boss du Dipset. Dans une publication Instagram qu'il a depuis effacé, il a soufflé sur les braises de son clash qui couve depuis des années avec Cam.

"Jadakiss et The LOX ont fumé Cam'ron et le Dipset hier soir. Lol prends ta merde rose !"

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Headz TV (@headztv) La légende du Queens a ensuite publié un autre article aux dépens du groupe de Harlem avec un faux article qui accuse The LOX et Jadakiss d'avoir assassiné Dipset avec une arme chargée présentée sous la forme d'un microphone trouvé à l'intérieur du Madison Square Garden... Mais il l'a aussi enlevé, à croire qu'il n'assumait pas ses propos...

Le shoot de Fifty arrive cinq ans après que les deux hommes aient enterré la hache de guerre après une très longue querelle débutée en 2007 par des diss tracks. En août 2016, les légendes new-yorkaises semblaient s'être réconciliées, publiant des photos Instagram les unes avec les autres qui comprenaient des légendes qui allaient dans ce sens. Cam s'était ensuite confié à MTV au cours d'une interview dans laquelle il disait : "Je n'ai aucun problème avec 50 Cent. Il est cool avec moi. Nous avons eu notre beef hip-hop, mais ce n'est pas un problème. C'est comme ça. Nous avons eu notre petit écart, et nous sommes passés à autre chose."

50 Cent semble être d'un autre avis.