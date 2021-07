Médine organise une exposition pour les 40 ans de sa femme !

Une idée vraiment originale.

Médine a su ré-inventer un peu son image grâce aux réseaux sociaux. De rappeur au discours assez dur, assez complexe et réservé, il est progressivement passé grâce à Instagram à un personnage beaucoup plus sympathique, accessible, bref, moins austère. Mais tout ça c'est également grâce à sa famille, qui est souvent présente dans les posts du rappeur sur Insta. Une famille que les fans connaissent désormais, en particulier la femme de Médine, qui a beaucoup d'humour.

Justement, Karinale fête en ce moment ses 40 ans et pour l'occasion, Médine lui a préparé une surprise assez particulière. En fait il lui a carrément organisé une exposition surprise à Rouen, plus précisément au Hangar 107, nouveau centre d'Art Contemporain de la ville. Avec l'aide du directeur des lieux, Jean-Guillaume Panis, et d'amis artistes, des oeuvres d'arts ont été créées spécialement pour l'occasion, avec comme ligne conductrice la vie de Karinale, ou Cheez-Nan comme on l'appelle sur les réseaux.

Une idée assez folle donc même si ça n'est pas la première fois que Médine se montre aussi ingénieux. Malgré tout ce buzz, le rappeur havrais continue également de prendre position de manière parfois assez ferme, comme récemment lors du contrôle policier subit par James Harden au milieu de Paris. On espère également qu'il a gardé un peu d'énergie pour la musique, après la sortie réussie de "Grand Médine" fin 2020.