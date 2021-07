6ix9ine : il révèle pourquoi il ne donne pas d'argent à son père

Le rappeur arc-en-ciel à expliquer pourquoi il ne voulait pas mettre le daron à l'abri.

SI vous avez suivi l'actualité du rap game récemment, vous avez sans doute vu passer une interview un peu troublante. Dans cette interview, le père de Tekashi 6ix9ine, rappeur remuant aux cheveux arc-en-ciel (et plus grosse balance de l'histoire du rap game) a révélé qu'il était sans abri depuis deux ans, et que son fils multi-millionnaire ne lui a pas reversé un centime. Une apparition médiatique opportune faite pour nuire au rappeur, évidemment. Ce dernier a tenté de justifier son attitude dans un entretien accordé à Akademiks.

Akademiks est connu pour être une sorte d'animateur / journaliste / paparazzi du rap US, avec cette tendance à faire sortir chaque petite histoire touchant de près ou de loin aux rappeurs. 6ix9ine a déclaré : "tout le monde sait que j'ai été abandonné à la naissance. Tout le monde sait que mon père biologique m'a abandonné à la naissance. En ce moment, il est dans un refuge en train de fumer du crack. L'histoire de moi ne donnant pas d'argent à un crackhead qui m'a abandonné à la naissance fait plus de bruits que les choses positives, pourquoi? Parce que c'est une tendance de me détester".

Sur ce coup, l'arc-en-ciel a bien raison : depuis qu'il a balancé, le game est constamment à la recherche de petits éléments qui peuvent nuire à 6ix9ine, même quand son attitude est légitime. Et quand Akademiks lui fait remarquer que son daron était pourtant bien présent le jour de son procès, 6ix9ine rétorque : "Il essayait de m'aider pour quoi ? Pour que je puisse être libre et lui donner de l'argent ? L'histoire sera toujours de faire de Tekashi le pire être humain du monde".

On comprend maintenant un peu mieux la mentalité du rappeur aux cheveux arc-en-ciel. Pas facile d'effacer la rancune d'avoir été abandonné à la naissance.