6ix9ine attaque Bobby Shmurda !

Tekashi se moque de Bobby Shmurda.

Bobby Shmurda bosse désormais avec le label Roc Nation. Une union qui amuse beaucoup 6ix9ine qui n’a pas hésité à évoquer le passé judiciaire de la présidente de la société.

Depuis qu’il a été libéré de prison en février dernier, Bobby Shmurda fait beaucoup parler de lui. Après s’être ressourcé auprès des siens, il s’apprête à faire son grand retour musical ! Celui qui a vu ses streams s'envoler s’est associé ce mercredi avec un label très connu et reconnu : Roc Nation. 6ix9ine n’est pas passé à côté de cette information, qui l’a d’ailleurs beaucoup amusé.

Tekashi rit jaune, l'homme dont la tête est mise à prix, trouve que le game est très hypocrite. La raison ? Il affirme que ce n’est pas juste de répéter sans cesse qu’il a collaboré avec la police alors que d’autres l’ont fait et on ne leur dit rien. Preuve en est, la présidente de Roc Nation, Desiree Perez, est une ancienne informatrice de la justice américaine. Elle a travaillé avec la police US au début des années 2000 après avoir été arrêtée pour trafic de drogue. Tout comme Kodak Black, elle a reçu la grâce présidentielle par Donald Trump. Et elle, personne ne lui en tient rigueur !

Il y a très peu de chance pour que Bobby Shmurda réponde à ce petit pic lancé par celui qui donne des conseils aux jeunes. Surtout qu'on sait que 69 ne s'arrête jamais. Affaire à suivre, mais il ne devrait pas y avoir de clash ! Du moins on espère...