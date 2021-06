Préparez vous à porter du Jul cet été !

Il vient de mettre en vente de nouveaux accessoires D'or et de platine.

Cet été s'annonce bouillant ! Et Jul semble l'avoir bien compris. En plus de son traditionnel album d'été qui sortira le 25 juin, le J a décidé de faire plaisir à sa communauté en sortant des paires de claquettes griffées D'Or et de platine, sa marque de vêtements. Vous pourrez donc arpenter les rues de Marseille à la cool/Jul.

Quand ils ne sont pas en studio, nombreux sont les rappeurs qui décident de se lancer dans le monde de la mode. C'est un peu un rituel pour un artiste urbain de déposer sa marque afin de créer une véritable identité autour de sa personne. Les fans de Booba pouvaient ainsi arborer fièrement leurs tenues "Unkütt", ceux de PNL peuvent acheter du "Que la famille" ou encore plus récemment les amateurs des sons de Lacrim ont la possibilité de commander un tee-shirt "Ah bat*rd tu fumes ?". Une façon de montrer leur soutien à leurs artistes préférés.

Jul n'est pas en reste, en plus de son célèbre signe repris par tous, il a sa marque "D'Or et de platine" où il vend beaucoup de pièces streetwear. En vue de l'été, il a décidé de mettre en vente des claquettes. Pour la somme de 29,90€, vous pourrez entrer "dans l'game en claquettes" comme le Marseillais. Deux modèles sont disponibles : la "TEDDY" qui est dans les tons orange et noirs ou la "TEVA" qui tire plus sur le blanc et le bleu. Pour parfaire ton look, Jul a même pensé aux paires de chaussettes où on peut admirer un ovni faire le signe Jul, une référence à son surnom. Jul veut donc relancer la mode des claquettes-chaussettes, style qu'il aime lui-même porter.

Vous pouvez également précommander son album "Demain ça ira" dont le single "Alors la zone" est déjà sortie sur le site officiel. Ecouter du Jul en claquettes-chaussettes "d'Or et de platine" va être le mood pour les fans de la Machine cet été.