Swizz Beatz et Justin Timberlake sont-ils en conflit ?

La polémique fait rage outre-Atlantique depuis le Verzuz match retour entre Swizz Beatz et Timbaland. Le premier a en effet eu des mots très durs envers Justin Timberlake, un collaborateur régulier du second. En gros, il a expliqué que le chanteur ne donnait pas assez à culture noire par rapport à tout ce que celle-ci a pu lui apporter.

Si Swizz Beatz et Timbaland sont amis, il y a néanmoins eu un petit moment de flottement durant leur Verzuz au cours duquel le mari d'Alicia Keys a lancé une pique à Justin Timberlake.

"Justin doit faire savoir ce qu'il veut. Justin doit admettre qu'il aime la culture noire et qu'il appartient à cette scène. Tu prends à la culture noire, tu dois donner à la culture noire. Viens faire un Verzuz et fais partie de la culture noire."

Ce reproche est assez courant et il est fait à Justin Timberlake depuis la sortie de son premier album, "Justified", en 2002.

Les deux producteurs superstars ont eu l'occasion d'en reparler après leur battle dans un direct sur Instagram. Timbo reprochant notamment à son ami d'y avoir été un peu fort.

Swizz Beatz l'a reconnu mais s'est expliqué et a dit qu'il allait appeler Justin Timberlake pour éviter tout problème.

"Ecoute, mec, je devais y aller fort. Est-ce que tu as entendu comment ces chansons sonnaient sur scène ? Toi et JT.... C'est comme s'il était avec toi ! Mais je n'ai aucun problème avec JT. Je n'ai de problème avec personne. Dis-le à JT, on a juste hâte qu'il vienne sur scène pour notre plus grand plaisir et parce que le public le mérite aussi."