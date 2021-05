DMX : ses enfants se disputent déjà son héritage

Une somme estimée à "seulement" 50 000 dollars.

Une bataille juridique pourrait bientôt avoir lieu concernant la succession de DMX. Certains de ses enfants réclament une nomination d’administrateur pour un héritage estimé à 50 000 dollars. Une somme assez surprenante.

Depuis la disparition tragique de DMX le 9 avril dernier, le rappeur fait la une de l’actualité. Les hommages se sont succédés, un jour lui a été dédié par l'État de New-York et des révélations sur Earl Simmons, de son vrai nom, sont faites pratiquement toutes les semaines. De nombreux artistes américains prennent également la parole pour honorer la mémoire de la légende. Cependant, ce sont désormais les enfants du défunt rappeur qui font parler d’eux. Il n’est pas ici question d’un nouveau morceau de sa fille Sonovah Hillman Jr., mais d’héritage. Le rappeur ayant laissé derrière lui quinze enfants, les histoires de successions ne font que commencer. Le 10 mai, deux des filles de DMX, Sasha Simmons et Jada Oden ont fait appel au tribunal de Westchester de l’État de New-York. Elles souhaitent une nomination d’administrateur à la succession de DMX. En d’autres mots, elles veulent qu’un juge les désigne pour gérer et administrer l’héritage de leur père. Quelques jours plus tard, le 21 mai, leurs frères Xavier, Tacoma et Sean Simmons ont déposé la même motion au tribunal et demandent d’être également nommés administrateur.

Selon le New-York Daily News, des documents auraient également été fournis par la famille de X. Des papiers qui relatent que sa fortune est estimée à 50 000 dollars. Une somme pour le moins surprenante quand on considère le succès qu’a eu l’artiste sur plusieurs décennies. Ces problèmes avec la justice dans le passé ont probablement eu un impact conséquent sur sa fortune. Néanmoins, cela devrait très rapidement changer. En effet, depuis la mort de DMX, sa musique explose, les projets autour de l’artiste s’enchaînent et la sortie de son premier album posthume "Exodus" (prévu le 28 mai) devraient rapporter beaucoup d’argent. Sans parler des royalties et de la gestion de tout son catalogue musical.

Voilà une affaire qui s’annonce compliquée.