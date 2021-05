6ix9ine trolle à nouveau Lil Durk

Et remet de l'huile sur le feu.

Cela faisait longtemps que Lil Durk et 6ix9ine ne s'étaient pas opposés. Mais parfois, il ne suffit pas de grand-chose pour que la flamme renaisse de braises encore ardentes. C'est donc reparti pour un tour entre les deux rappeurs qui s'opposent depuis de longs mois.

Il aura fallu pour cela un simple message un peu cryptique posté sur la story du rappeur de Chicago auquel a immédiatement répondu Tekashi.

"Si tu ne glisses pas pour tes gars, ne donne de coups de pied à un tueur. Le côté obscur. Parlez."

Bon, on avoue la traduction est certainement un peu bancale car les propos ne sont pas forcément limpides non plus. Mais 6ix9ine a lui parfaitement compris le message et il a régit aussitôt en commentant :

"Je suis le seul à avoir lu ça et à comprendre qu'il parle de lui-même ?"

Cela ne devrait pas déranger Lil Durk qui, en général, ignore toutes les remarques du rappeur coloré depuis que celui-ci l'attaque régulièrement après la tragique disparition de King Von en novembre 2020. Jamais le rappeur de Chicago n'a mordu à l'appât, préférent se concentrer sur la musique.

Et pourtant 6ix9ine a tout essayé, se moquant même de Lil Reese quand ce dernier s'est fait tirer dessus sur un parking il y a peu.

Cette fois encore, les rappeurs de Chicago devraient laisser Tekashi s'agiter seul. C'est finalement peut-être la meilleure des solutions : ne pas lui donner trop d'importance...