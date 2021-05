Booba-Damso : vers une réconciliation ?

B2O ironise en disant qu'il veut collaborer avec Dems !

Booba et Damso sont-ils sur le point de se réconcilier ? C’est ce que laisse penser Kopp en complimentant son rival. Mais derrière tout cela, se cache sûrement une once d’ironie…

C’est à ne plus rien y comprendre… Booba veut-il enterrer la hache de guerre avec Damso ? C’est ce que beaucoup ont cru (et pensent encore). Il y a quelques jours de ça, Dems avait fait un live Instagram pour son nouvel album "QALF Infinity". Celui qui a cartonné avec "ULTRA" avait annoncé sa participation à cet événement. Il avait même précisé qu’il allait le commenter. Chose promise chose due ! Le Duc était bel et bien au rendez-vous. Mais ses réactions et messages laissés à Damso ont étonné. Aucune insulte, aucune critique… Que des compliments !

Après cet épisode, le Duc s’est fait discret… Jusqu’à ce mardi 4 mai. Dans sa story Instagram, il a repartagé le podcast d’une chroniqueuse qui affirmait qu’au vu de ses remarques, il avait adoré "QALF Infinity". Le rappeur a commenté : “Disons simplement que c’est juste une dinguerie cet album!!! Damso reste le meilleur de tous les temps, d’ailleurs collaborer de nouveau avec lui serait totalement fou !!!”.

Ce qui est étonnant c’est que beaucoup ont déclaré que ses dires étaient véridiques. Mais doit-on rappeler qui est Booba ? On sait que lorsque cela devient "too much", ce n’est pas vrai. Il adore piquer ses rivaux. Surtout qu’il avait confessé récemment ne pas vouloir travailler avec Ninho parce qu’il avait collaborer avec ses ennemis. Alors imaginez ce qu'il en est pour Damso.

Vous en pensez quoi ?