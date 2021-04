Booba : Ninho refuse le conflit

Le Duc cherche d'autres ennemis.

Alors que Booba a déclaré qu'il ne ferait jamais de featuring avec Ninho parce que celui-ci a trop collaboré avec "ses ennemis", au grand regret de beaucoup de fans de rap français qui aurait voir et entendre cette combinaison, N.I. a publié une vidéo où on le voit kiffer le dernier single de B2O, "Grain de sable" dont le clip est d'ailleurs sorti il y a peu. La réponse de Ninho est claire, il ne rentrera pas dans le conflit avec Booba et préfère garder le respect que les deux artistes ont l'un pour l'autre. Car même si le Duc refuse de travailler avec lui, il a été plus respectueux (pour une fois)... Le talent respecte le talent.

Et c'est sans doute ce que s'est dit Ninho : qu'il était désormais trop haut pour s'abaisser à répondre de manière agressive et vulgaire. Alors, dans une simple vidéo, il montre que le combat est mort-né et qu'il n'y aura ni clash ni beef entre lui et le Duc. En bon communicant, N.I. montre au contraire son respect sans en rajouter ni se soumettre. C'est intelligent et très bien joué car cela dédramatise une situation qui aurait pu devenir explosive et lui évite ainsi de rentrer dans un clash sans fin avec Booba qui est bien chaud sur ce sujet en ce moment.

Ninho qui écoute grain de sable pic.twitter.com/TN9GOv2LjG — Nemesis (@UltimooooDiez) April 18, 2021 Il faut dire que le Duc a d'autres chats à fouetter et n'est pas en manque d'ennemis. A ceux qu'il déteste "traditionnellement" comme Kaaris, Rohff ou Gims, il a ajouté de la nouveauté récemment, s'en prenant à "Validé" et ses acteurs ou encore en sabrant Saïd Taghmaoui. Mais il semble que cela ne lui suffise pas. Hier, il s'en est pris à la radio France Culture qui communiquait sur une baisse de ses chiffres d'audience en publiant le message suivant sur Twitter : "Ça vous apprendra à ne pas jouer de rap, à nous boycotter, nous les plus gros vendeurs, loin devant vos artistes de variété.... vous disparaîtrez avant nous et vous l’aurez mérité."