Booba est chaud, il clashe Gims et Saïd Taghmaoui

Le Duc est en pleine forme.

B2O a l’art et la manière d’entretenir ses beefs. Il s’est moqué de l’agression de Saïd Taghmaoui sur Twitter et a choisi Instagram pour afficher Gims. On ne l’arrête plus !

Il y a comme une impression de déjà-vu. Fin 2020 déjà, le rappeur du 92 s’en était pris à l’ex-membre de la Sexion d’Assaut et à l’acteur de "La haine". Concernant Saïd Taghmaoui, il faut dire qu’il est en embrouille avec le Duc depuis déjà pas mal d’années et ça ne va pas en s’arrangeant. En effet, l’acteur qui sera au casting de la saison 2 de "Validé" s’est confié sur ses réseaux concernant l’agression qu’il a subi à Los Angeles et il n’en fallait pas moins à Booba pour se moquer de lui. À travers plusieurs vidéos, le comédien a expliqué, plein d’émotion, que des individus avaient essayé de lui couper le bras pour s’emparer de sa montre de luxe. Booba a alors partagé ces extraits sur Twitter. Il a mis en légende : "It’s very deep bro" (pour reprendre les termes de Saïd), avant d’ajouter : "Comme avec Mark W. Sois digne Saïd !!! Los Angeles bro be careful. Au pire déménage fréro p’tit penthouse à Marly Gomont fluide maggle !". Un tweet qu’il a terminé par un hastag écrit en anglais : "Eh Saïd quelle heure il est". L’événement, au départ assez choquant (surtout pour le principal concerné) semble beaucoup amuser Booba.

“It’s very deep bro” ???????????????????????????? Comme avec Mark W. Sois digne Saïd!!! Los Angeles bro be careful ???? Au pire déménage fréro p’tit penthouse à Marly Gomont fluide maggle! #EhSaïdwhattimeisit #sheeehhhhhhhh ????‍☠️ pic.twitter.com/QmhRIrNr2L — Booba (@booba) April 11, 2021

Une fois le dossier Taghmaoui réglé, celui qui continue d’afficher Kaaris, c’est cette fois-ci attaqué à Gims sur Instagram. B2O s’est servi d’une vidéo partagée en story par l’artiste pour l’afficher. Dans cette dernière, on peut voir Gims s’enjailler sur le morceau "Mon gars sûr" de la Sexion d’Assaut. Il légende sa vidéo en affirmant que le groupe est à l’origine de l’expression et ironise sur le fait qu’ils doivent être payer pour ça. En soit, rien de bien fou à travers cette story, mais c’était sans compter sur la réactivité de Booba. Après l’avoir accusé de mensonge, il a décidé de partager l’extrait en commentant : "Envoi ton RIB. Sinon la HAIRLINE c’est comment ?" Le tout accompagné d’une photo d’un homme au front bien dégagé et à la coupe capillairement douteuse… Décidément Booba est très en forme.

Les principaux intéressés n’ont pas encore répondu. Affaire à suivre.