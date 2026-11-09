La fête d'Halloween organisée chaque année par Jamie Foxx à Thousand Oaks, en Californie, a basculé dans le chaos samedi 7 novembre. Selon TMZ, un homme a été poignardé au cou et un suspect a été arrêté par les forces de l'ordre. L'événement, qui réunissait plusieurs célébrités, a dû être interrompu.

La soirée Halloween de Jamie Foxx a mal tourné cette année. Selon le site TMZ, des agents des forces de l'ordre et des secouristes ont été appelés samedi 7 novembre au soir à la propriété de l'acteur et chanteur, située à Thousand Oaks en Californie. La raison : un homme aurait été poignardé au cou durant la fête.

Un blessé soigné sur place, un suspect arrêté

Les paramédicaux ont pris en charge la victime directement sur les lieux. Selon les informations rapportées par TMZ, la blessure était superficielle et la victime n'a pas été transportée à l'hôpital. Les forces de l'ordre ont ensuite procédé à l'arrestation d'un homme, suspecté d'agression avec une arme dangereuse. Des images de la soirée montrent la scène chaotique : plusieurs personnes menottées, et des invités priés de quitter la propriété.

Toujours selon TMZ, Jamie Foxx n'était pas présent à son domicile au moment des faits. Il n'a pas non plus réagi publiquement à cet incident. Les sources de la publication indiquent qu'il s'agirait d'un incident isolé, qui a néanmoins mis fin à la fête prématurément. Heureusement, personne ne semble avoir été gravement blessé.

Une soirée organisée chaque année par sa fille

La fête d'Halloween de Jamie Foxx est devenue un rendez-vous annuel. Elle est organisée par sa fille Anelise dans la propriété familiale de Thousand Oaks. Cette année, plusieurs artistes et célébrités étaient présents, dont DDG, DeenTheGreat et Jay Cinco. Des performances ont même eu lieu sur place, notamment celle d'OhGeesy, selon les images circulant sur les réseaux sociaux.

Du côté de Jamie Foxx, la période est pourtant à la renaissance. L'acteur et musicien refait progressivement surface dans la vie publique après un grave problème de santé survenu il y a quelques années. Il a aussi récemment annoncé la naissance de son troisième enfant avec sa compagne Alyce Huckstepp. L'incident de samedi soir vient ternir ce retour en lumière.