Kanye West veut approuver son documentaire sur Netflix

Ils croyaient vraiment pouvoir se passer de la permission de Ye ?

En très grande forme depuis quelques semaines, Kanye West se fait constamment remarquer, et pas toujours pour des bonnes raisons. Il a par exemple envoyé un KO à un homme en pleine rue, qui lui demandait un autographe (et lui aurait peut-être manqué de respect). L'affaire est désormais entre les mains de la justice et c'est cette fois pour une autre raison qu'on va parler de Kanye West. Après avoir apparemment mis fin à la brouille avec Big Sean, Ye s'est tourné sur un autre sujet : son documentaire Netflix.

Ou plutôt, un documentaire produit par Netflix qui racontera l'histoire de Kanye West, qui n'a apparemment aucune implication ni aucun contrôle sur le projet. Et c'est justement là le problème, comme l'a fait entendre Ye sur sa page Instagram. Dans un post récent, il déclare : "je vais le dire gentiment pour la dernière fois, je veux voir la version finale du docu et l'approuver avant que ça sorte sur Netflix. Ouvrez la salle d'édition tout de suite, pour que je puisse m'occuper de ma propre image. Merci d'avance".

Un message qui laisse peu de place à l'interprétation : Kanye veut vérifier ce qu'on dit de lui dans le docu à venir, "Jeen-Yuhs", prévu pour sortir le 23 janvier 2022. Le laps de temps paraît assez court malheureusement, on doute que Netflix accède à sa demande à moins de retarder la sortie. Et si ça peut vous paraître comme un caprice de plus de Yeezy, sachez que presque toutes les grandes stars ayant eu leur docu sur Netflix ont également eu un droit de regard sur l’œuvre (quand ils ne l'ont pas simplement produite eux-mêmes).

Pour les fans de Kanye, on précise que ce documentaire sera apparemment en trois parties et qu'il reviendra sur les principaux moments de la carrière de l'artiste, les bons (signature chez Roc-a-Fella, Grammy) comme les moins bons (mort de sa mère, Taylor Swift,...). On a hâte de voir ça, et vous?