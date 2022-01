Kanye West explique pourquoi il a frappé un fan

Parfois la parano est trop forte pour le Ye...

Le monde a enfin plus de news sur l'interview exclusive de Ye avec "Hollywood Unlocked"... Les informations supplémentaires de cette entrevue, complètent notamment ce que l'on sait de son altercation avec un homme qui voulait son autographe la semaine dernière.

Lors de la discussion avec Jason Lee, l'artiste anciennement connu sous le nom de Kanye West, a expliqué qu'il venait de terminer deux chansons dans un studio plus tôt dans la journée et qu'il était dehors vers 3 heures du matin, jeudi, lorsque l'incident s'est produit.

Ye a affirmé :

"Et ce mec, il a juste eu cette vraie attitude, du genre, "Qu'est-ce que tu vas faire ?", se souvient Ye.

Lee a ensuite demandé à Ye si l'altercation présumée avait eu lieu à cause de railleries, de manque de respect ou de problèmes de confidentialité et Yeezy a expliqué qu'il s'agissait d'une combinaison des trois, en ajoutant tout simplement que "c'est comme ça qu'est Hollywood". L'homme que Ye aurait frappé à l'extérieur de l'entrepôt de Soho est Justin Poplawski, 40 ans, connu pour avoir obtenu des autographes d'énormément de célébrités au cours des 25 dernières années, selon le US Sun. Le collectionneur d'autographes qui, selon Ye, l'aurait provoqué, a déclaré à la publication qu'il "essayait simplement de vivre sa vie et de rentrer chez lui" et qu'il avait "d'autres choses à faire".

De son côté, Kanye West a ajouté :

"Écoutez, tout ce que je dis, c'est que j'aime les paparazzi, j'aime la presse, j'aime les médias [...] Mais ensuite, ils envoient des gens comme ça, probablement comme des agents ou quelque chose pour vraiment éclairer quelque chose sur ma vie ou sur une situation..."

L'affirmation n'est pas totalement claire mais le côté (connu de tous), un peu parano du Ye est lui, plus que palpable...