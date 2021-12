Ice Cube dément avoir volé des acteurs sur "Friday"

Le rappeur est revenu sur le tournage du film mythique.

Plus de 25 ans après sa sortie, le film "Friday" demeure un classique pour les amateurs de comédies US mêlant humour et univers gangsta. A l'image de "Spoof Movie" ou de "How High", dans un style légèrement différent, ces films ont été très importants pour pas mal de rappeurs qui y ont joué, en les faisant découvrir à un public plus large et en les rendant plus "sympathiques" pour le grand public. Pour "Friday", Ice Cube était à la fois acteur et scénariste, et sa manière de payer les artistes ne semble pas avoir fait que des heureux.

Faizon Love, qui jouait le rôle de Big Worm, a en effet déclaré en interview récemment que Ice Cube ne l'avait payé à l'époque que 2500 dollars pour jouer dans le film. L'ex-membre de NWA a donc tenu à rétablir les faits sur Twitter : "Je n'ai volé personne. Le film 'Friday' de 1995 a coûté 2,3 millions de dollars à faire. Tourné en 20 jours. Fazion a bossé une journée, peut-être deux. Tous les acteurs ont été payés d'après leur implication dans le film. Ils auraient simplement pu dire non, mais ils ne l'ont pas fait. Donc lâchez-moi avec cette merde".

I didn’t rob no fuckin body. The 1995 Friday movie cost $2.3m to make. Shot it in 20 days. Fazion worked 1 day, maybe 2. All the actors got paid scale to do the movie. They could’ve simple said “No” but they didn’t. So miss me with that shit… https://t.co/2K1dUFZ489 — Ice Cube (@icecube) December 29, 2021

Des mots qui ont le mérité d'être clairs, il faut dire que Ice Cube n'a pas l'habitude de se taire lorsque certaines choses lui déplaisent. On se rappelle de l'époque où il sortait "No Vaseline" contre son ancien groupe, un grand moment de l'histoire du rap. La manière dont ils ont été rémunérés a l'air d'avoir plu au reste du casting, puisqu'on a pu en retrouver une bonne partie dans les deux suites "Next Friday" et "Friday After Next", sorties en 2000 et 2002. Mais le premier volet reste le seul vrai classique, évidemment.