Drake s'habille comme 2Pac pour soutenir les Toronto Raptors !

Pour supporter les Toronto Raptors lors de leur 6 ème confrontation contre Milwaukee, Drake a choisi de revêtir la tenue de Tupac dans le film “Above the Rim” !

Fan de basket et supporter numéro 1 des Toronto Raptors, Drake ne se fait jamais prier pour encourager sa franchise de coeur. Ultra présent et même parfois insupportable par son trash talking et son activité, le rappeur fait le buzz ces derniers temps avec son comportement si bien qu’on ne voit que lui lors des rencontres. Si cela agace certain, Drizzy n’a pas l’air plus affecté que cela par ces détracteurs puisqu’on a encore pu le voir samedi soir au premier rang pour assister à la 6ème confrontation entre Milwaukee et Toronto.

A priori, le rappeur candien portait pour cet évènement des vêtements plutôt classiques avec un sweat à capuche noir et un bas de la même couleur. Cependant, les plus anciens et les connaisseurs nostalgiques du hip-hop auront reconnu la même tenue que celle portée par Tupac lors de l’une des scènes du film “Above the Rim” sorti en 1994, et dans lequel le rappeur jouait le personnage de Birdie. C’est donc avec le même ensemble de la marque 100 Miles que Drizzy est venu soutenir ses Raptors tout en faisant référence à Pac. Il avait même le bandana qui va bien pour compléter son style !

Un choix vestimentaire payant puisque les Raptors se sont imposés sur le score de 100 à 94, validant ainsi leur ticket pour ce qui s’annonce comme les première finales de l’histoire de la franchise ! Face à eux pour tenter de remporter le titre, se dresseront les grands favoris au titre, les Golden State Warriors. Rendez vous le 30 mai pour l’acte finale de cette saison de NBA.