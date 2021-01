PNL reporte sa tournée

Le groupe du 91 se voit obligé de repousser sa tournée.

2021 a l'air de commencer sur des standards encore pires que ceux de 2020. Au moins en Europe, on était tranquilles jusqu'en Mars avec ce virus, tandis que cette année, qui a commencé depuis à peine une semaine, commence déjà de manière bordélique... En effet, suite aux annonces du gouvernement, aucune activité culturelle impliquant de la scène et un public ne pourra reprendre avant mi-février, au minimum (ce sera sans doute plus). Du coup, les annonces de report de tournées ont déjà commencé à se multiplier, dont notamment celle de PNL.

Salut tout le monde,



Comme vous l’imaginez la tournée ne pourra pas avoir lieu en Février, c’est donc pourquoi on a décidé de reporter la tournée à Septembre.



Force à chacun d’entre vous ! ????



Vos billets restent bien entendu valables pour les nouvelles dates en Septembre. ???? pic.twitter.com/LF64SUeMsL — PNLMusic (@PNLMusic) January 8, 2021

Le groupe du 91 a décidé de repousser le début de sa grande tournée pour l'album "Deux Frères" (sorti en avril 2019 il y a presque deux ans...) qui été prévue pour février 2021. Une deadline évidemment intenable et Tariq et Nabil ont tenu a informer leurs fans le plus rapidement possible de ce report, via des posts sur leurs réseaux sociaux. PNL en profite également pour prendre des nouvelles des fans, leur envoyer de la force et de l'amour via messages, affirment que les dates sont repoussées en Septembre 2021 et que les billets pour février resteront valables pour ces nouvelles dates.

Encore un sacré coup d'arrêt pour le groupe, qui va donc devoir défendre son projet en live plus de deux ans après sa sortie. Espérons pour eux que le public se montre toujours aussi motivé en Septembre et que les problèmes sanitaires soient résolus d'ici là. En attendant, PNL pourra toujours travailler en studio avec Pascal Obispo, puisque ce dernier déclarait hier sur Europe 1 qu'il adorerait faire un truc avec eux et qu'ils avaient "inventé un son qui est ultra moderne".