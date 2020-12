Booba dévoile un nouvel extrait d'"Ultra": "Azerty"

Découvrez "Azerty"

Après "5G", le premier extrait de son prochain album, "Ultra", Booba dévoile le deuxième single de ce projet avec le titre "Azerty" alors que les rumeurs glanées sur le Net pariait plutôt sur un extrait avec Gato qui serait sorti le 31 janvier. Mais Le Duc n'a besoin de personne pour assurer sa promotion et surtout pour établir lui-même son propre calendrier. Il a donc presque pris tout le monde par surprise avec la mise en ligne sur les plateformes de streaming d'"Azerty", le deuxième extrait d'"Ultra". Ce morceau n'est d'ailleurs pas totalement inconnu des fans de B2O car c'est celui-là même qu'il dont il avait dévoilé un extrait il y a peu, celui dans lequel se trouve sa référence à la religion que beaucoup dont Rohff évidemment lui ont reproché comme étant un blasphème contre la religion catholique puisqu'il y parle de Marie. Pas suffisant pour lui faire changer les paroles puisqu'on y retrouve cette fameuse punchline.

Ceci dit, cela ne nous donne pas plus de précisions sur la sortie d'"Ultra" qui selon les propres mots du Duc devrait mettre tout le monde d'accord puisqu'il n'a pas annoncé de date de sortie, ni de cover et encore moins de tracklisting. La seule chose que l'on sait (à peu près) c'est que SDM et Bramsito y seront présents en featurings et que l'on pourrait aussi y retrouver Maes et Gato, sans certitude pour le moment. Alors, on se pose la question : Booba va-t-il sortir "Ultra" pour Noël ? En effet, le 25 décembre tombe cette année un vendredi, jour habituel des lancements d'album. Pour beaucoup, ce serait un très beau cadeau !