E-40 vs Too Short : le battle de la Bay Area

Les deux dinosaures de la Bay ont eu droit à leur Verzuz.

Ca y est, le concept du Verzuz est désormais bien installé dans le rap américain. Pour les retardataires, on réexplique : deux artistes s'affrontent devant les caméras, en interprétant chacun leur tour un morceau jugé classique de leur discographie. Ensuite, c'est à l'autre artiste d'enchaîner et ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement du catalogue des deux rappeurs en question. Enfin, c'est au tour des internautes de s'écharper pour savoir qui a remporté la victoire. Des moments historiques ont eu lieu lors de ces Verzuz, comme la réconciliation entre Gucci Mane et Young Jeezy, devant une audience record.

Cette fois c'est au tour de 2 tauliers de la West Coast de s'affronter. Mais pas des gens de Compton, ni de Long Beach : Too Short et E-40 ont toujours représenté la Bay Area, et ils continuent de le faire à plus de 50 ans. L'affrontement s'est fait dans la bonne humeur évidemment, puisque les deux MCs sont très proches et qu'ils viennent même de fonder un supergroupe avec Ice Cube et Snoop. Les organisateurs parlent d'un budget énorme attribué à cette émission (le chiffre de 500 000 dollars a été avancé mais rien de sûr).

L'événement fut un succès et ça a été l'occasion de mettre un coup de projecteur sur la culture de la Bay, trop souvent oubliée lorsqu'on parle de l'histoire du rap. Les gens ont trop tendance à se concentrer sur Los Angeles. Les deux dinosaures ont à nouveau démontré qu'eux aussi, ils avaient mis une grosse pierre à l'édifice du rap US.