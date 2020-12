Booba accuse Gims d'avoir plagié Travis Scott, Drake et Justin Timberlake !

Selon B2O, Gims se serait fortement inspiré des stars américaines pour "Le Fléau".

Après la sortie de l’album "Le Fléau" de Gims vendredi 4 décembre dernier, les réactions se sont multipliées ! Et il y en a un qui était attendu au tournant : Booba ! Ce dernier n’a effectivement pas tardé à s’exprimer. Et selon lui, il n’y a pas de doute : Gims a copié Travis Scott, Drake et Justin Timberlake !

Tout comme les fans de Gims, Booba avait extrêmement hâte de découvrir le nouveau projet de l’artiste : "Le Fléau". Mais ce n’était pas pour les mêmes raisons ! Il a cherché, analysé, décrypté un possible faux pas. Et il semblerait qu’il ait trouvé quelque chose. Celui qui est en beef avec Rohff accuse le frère de Dadju d’avoir plagié trois artistes dont la réputation n’est plus à faire : Travis Scott, Drake et Justin Timberlake ! Comme à ses habitudes, il a utilisé son compte Instagram pour appuyer ses dires.

Selon Kopp, Gims se serait fortement inspiré de la deuxième partie du single "Sicko Mode" de Travis Scott et Drake. Le flow et la mélodie du tube à succès ressembleraient énormément à sa collaboration avec Vald sur le morceaux ''Jetez l’oeil''. Ce n’est pas fini ! Celui qui va travailler avec Maes, affirme que l’auteur de "Jusqu'ici tout va bien" aurait puisé son inspiration dans le son de Justin Timberlake "Cry me a River". B20 a même rajouté en commentaire "Cry me à sorcière @Gims marabout remix".

Booba est très en forme en ce moment ! Il gère son conflit avec Rohff, provoque Damso dès qu'il le peut, et garde un oeil sur Kaaris ! Cela peut sembler beaucoup... Mais ce n'est rien pour Le Duc ! Qui peut le stopper ?