Freeze Corleone banni des plateformes de streaming ?

Freeze Corleone est dans la sauce jusqu'au cou...

Quand la tourmente s'abat sur un rappeur, en général c'est spectaculaire, rapide et efficace. Cette fois c'est Freeze Corleone qui risque de se retrouver sur le banc des accusés après bien d'autres rappeurs comme Orelsan, Nick Conrad, Sniper, La Rumeur et bien d'autres. Accusé par la LICRA, le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice et également un bon nombre de députés, d'antisémtisme, d'apologie du nazisme et du terrorisme, le Prof Chen est dans l'oeil du cyclone et ne semble pas prêt d'en sortir si on écoute les rumeurs.

Pourquoi deezer a supprimer des sons de freeze ? C'est normal que les plateformes de streaming prennent position comme ça ? Je ne pense pas non. Des explications stp parceque je comprend pas trop l'objectif la — Nero. (@Neroenyz) September 19, 2020

En effet, la discographie intégrale de Freeze Corleone pourrait bien disparaître entièrement des plateformes de streaming. Certains morceaux comme "S/o Congo pt. 2" et "Bâton Rouge", présents sur le précédent album du rappeur, "Projet Blue Beam" (2018) ont déjà été retirés de Deezer. Shone, manager du rappeur et également membre du célèbre Ghetto Fabulous Gang a affirmé sur Twitter que selon la rumeur la discographie serait retirée à partir de lundi.

SACHEZ

Selon le bruit de couloir ça met la pression pour que tout le catalogue musical de Freeze Corleone soit retiré des plateformes d ici LUNDI.

Ils savent qu au tribunal il n aura rien.

Le but serait d en faire un exemple pour tous les autres... — SHONE GFG (LMF DISPO!????) (@SHONEGFG) September 19, 2020

Si on peut évidemment comprendre que des personnes se sentent choquées par les paroles et décident qu'elles sont dangereuses, on peut s'étonner de la rapidité avec laquelle les plateformes et l'industrie musicale agissent. Ca a par exemple mis beaucoup plus de temps pour retirer certains morceaux de R.Kelly par exemple...