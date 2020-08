PLK : il lâche un extrait de son prochain album !

PLK continue de teaser son nouveau projet.

PLK s’apprête à livrer un nouvel opus. Rencard ce vendredi pour découvrir la merveille. En attendant, le rappeur nous fait saliver en balançant un nouveau teaser.

On active tous les notifs, ce vendredi 28 août est un grand jour ! PLK va lâcher son deuxième album : "ENNA". Un projet qui s’annonce dingue. Pourquoi ? 18 titres au compteur et des collaborations à en faire pâlir les plus grands avec les participations de Niska, Heuss L'enfoiré, Rim'K et Hamza… Tous ont accepté de collaborer à ce nouveau projet. Pour vous faire patienter, le rappeur a balancé plusieurs extraits sur les réseaux. Le dernier en date ? Quelques secondes du titre "Alléluia". Un son vraiment technique à l'image de celui qui a été suractif pendant le confinement.

PLK il vien de lâcher une bombe la pic.twitter.com/i7H2lHexGb — ???????? (@nerzvh) August 24, 2020

Plus que deux jours avant de découvrir ce bijou. Nul doute que l’album fera carton plein. PLK est habitué au succès. Tout ce qu’il touche se transforme en or. Il y a deux ans déjà, il lâchait son premier album studio "Polak". C’est avec ce projet qu’il s’est fait une place dans le rap game. Accompagné des artistes SCH et Nekfeu, le jeune prodige a surpris tout le monde. Un flow assumé, atypique, prenant… Et que dire de sa mixtape "Mental" dont on parle encore aujourd’hui ?

On peut dire que le rappeur à l’art de teaser. Il redouble d’imagination à chaque fois pour surprendre ses fans. Et ça marche, ils sont tous en attente ! Ils ont hâte de savoir à quoi va ressembler ce nouveau projet. Même si on a déjà pas mal d’extraits…