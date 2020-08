Kaaris : l'énorme tracklist de "2.7.0"

Avec Bosh, Dadju, Imen Es, Gims et Sid.

Depuis le début de l'été, Kaaris envoie frappe sur frappe. Il y a d'abord eu son couplet sur le remix du titre de Franglish, "Mauvais garçon" qui était un des meilleurs qu'il avait balancé depuis un moment. Ensuite, il a confirmé avec les clips de "Goulag", "NRV" et son freestyle "2.7.0". K2A a su tout faire pour mettre tout le monde d'accord et faire monter la pression régulièrement durant l'été. Profitant du "vide" estival, il s'est imposé comme l'homme fort de cette période et a fait de "Château noir", son nouvel album, le projet le plus attendu de la rentrée.

Alors qu'il sortira le 4 septembre, le rappeur de Sevran vient d'en donner le tracklisiting, ce qui confirme la lourdeur de la livraison...