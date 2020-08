6ix9ine : son remix avec Akon sera sur son album

Le chanteur sénégalais vient de le confirmer.

Quand la vidéo d'Akon et de 6ix9ne en studio travaillant sur le remix de "Locked Up", le hit du chanteur sénégalais est apparue sur le Net, notamment sur Instagram, elle n'a pas fait que des heureux et ils ont été nombreux à fustiger le créateur de cette chanson de collaborer avec Tekashi. Mais lui n'en a cure et affirme que cette version sera sur le prochain album du rappeur aux cheveux multicolores.

C'est Akon lui-même qui a confirmé la nouvelle lors d'une interview à XXL dans lequel il justifie aussi sa position.

"Ce ne sera pas sur mon album, mais le titre ira sur le sien. C'était plus à lui de raconter son histoire et je pensais que c'était super important, parce que la plupart des gens n'ont jamais vraiment été enfermés. S'ils avaient déjà été dans un établissement ou déjà été enfermés d'une manière ou d'une autre, ils sauraient que les prisons sont remplies et plus peuplées de mouchards que de gens ordinaires et de gens qui ont commis des crimes normaux."



Un représentant de l'équipe de 6ix9ine a également confirmé à XXL que le morceau apparaîtra bel et bien sur son prochain album. Ce n'était donc pas qu'un coup de pub sur Instagram mais bien une vraie collaboration que l'on pourra bientôt entendre dans sa globalité. Ce qui n'est pas très étonnant car akon a été le seul artiste à avoir réellement soutenu 6ix9ine ces derniers mois jusqu'à ce que Nicki Minaj ne partage un feat avec lui, "Trollz".