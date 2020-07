Snoop Dogg VS DMX : le prochain battle Verzuz

Snoop Dogg et DMX s'affronteront dans le prochain battle Verzuz !

Alors que beaucoup ont spéculé sur un prochain battle Verzuz en présence de T.I., on connaît enfin les heureux élus qui monteront sur le ring le 22 juillet : Snoop Dogg et DMX. Les deux rappeurs succèdent à Jadakiss et Fabolous et leurs classiques qui ont régalé tout le monde, mais vu l'affiche de ce prochain battle, on risque d'être bien servis aussi !

D'ailleurs, Snoop et X ont souvent sollicité d'autres rappeurs à venir sur le ring de Verzuz pour un battle, notamment Jay-Z. Il y a quelques jours déjà, T.I. voulait se mesurer à lui ou à 50 Cent. Snoop Dogg, qui a beaucoup réfléchi à la chose, s'est confié à Fat Joe pendant une discussion au mois de mai : "Je vois ça d'un regard extérieur, je regarde le rap de New York et...Pour moi, ce serait Snoop VS Jay-Z parce qu'il était le roi de New York quand j'étais le roi de la côte ouest."



Ce à quoi Fat Joe répond : "On dirait bien là l'ultime battle : Snoop VS Jay-Z"

Quant à DMX, il a été questionné sur le sujet par N.O.R.E. pendant un épisode de Drink Champs et quand on lui a demandé qui il souhaitait affronter en battle, il n'a pas hésité une seconde et a lâché : "Jay-Z". Et pour cause, ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent l'un face à l'autre donc X ne serait pas contre un autre round. Décidément, tout le monde veut voir Hov sur le ring, mais le mari de Beyoncé n'a pas du tout calculé leurs propositions !

Par ailleurs, X a également dit qu'il voulait se mesurer à Eminem...Au final, on le verra le 22 juillet prochain contre Snoop Dogg.