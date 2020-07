Furax Barbarossa, confessions d'un lyriciste

Découvrez l'interview exclusive de Furax Barbarossa pour Générations !

L'homme de l'ombre, Furax Barbarossa, aussi connu pour sa barbe rousse que pour son flow à la technicité irréprochable s'est confié lors d'une interview pour Générations. Il nous parle de ses futurs projets, son identité musicale et sa dernière mixtape "À l'Isolement". On vous laisse le (re)découvrir.

- Furax Barbarossa, lors du confinement tu as délivré une série de freestyles que tu réunis aujourd’hui sur un même projet. D’où vient cette inspiration sans failles ?

Je ne sais pas ! Certains jours c'est plus fluide que d'autres, mais pendant le confinement j'étais enfermé comme on pourrait s'enfermer dans un studio et enchaîner les titres. J'ai toujours été productif dans ce genre de situations, savoir qu'on est là pour ça, ça ouvre toutes les portes.

- Tu as une vraie particularité dans la voix, dans les textes et la prod de tes morceaux. On est à la fois sur du old school et sur du new school ! De qui t’inspires-tu pour expliquer cela ?

Déjà je suis content que tu y vois un peu de modernité et ce sera encore plus flagrant dans l'album qui arrive, mais moi je ne m'inspire de personne. Des gens te diront que ça ressemble à telle ou telle personne, mais c'est leur avis. Je ne suis pas de ceux qui vont chercher chez l'autre des trucs qu'ils pourraient s'approprier. Je préfère rester dans ma bulle quitte à tourner en rond. Je n'écoute pas de rappeurs, je n'écoute pas de rap, j'écoute des instrumentales à l'année… On ne pourra jamais m'accuser de plagiat !

- Ta dernière mixtape, "À l’Isolement" a été écrite en combien de temps ? On sent que ta créativité ne s’arrête jamais, chaque freestyle est vraiment différent !

Après le concept était simple : un freestyle par semaine donc j'avais une semaine pour trouver la prod et écrire. Généralement en une nuit c'était plié et dès que j'avais fini, je basculais sur la création de l'album.

- Pourquoi as-tu clippé le "Freestyle 10" et pas forcément les autres ?

Tout simplement parce que je n'avais ni les gens, ni le matériel, nous étions tous confinés chez nous. Donc j'ai tout fait au téléphone et le dernier pour marquer le coup, on y a mis un peu de qualité. Hors confinement, je crois que je n'aurais fait que de gros freestyles vidéos.

- Un album est-il bientôt prévu ? Peux-tu nous en dire un mot ?

Oui, je prépare un album depuis un an et demi, deux ans maintenant. Je suis sur la fin, j'en suis très content pour l'instant, il y a vraiment des morceaux à l'intérieur qui feront partie de ma liste de classiques c'est sûr ! Enfin, pour moi ! Je travaille cet album de manière différente des autres, pour celui-ci, je suis entouré par l'équipe de Jardins Noirs, et Guilty à la réal. C'est quelqu'un qui a une grosse culture musicale et toujours une proposition pertinente à faire sur un titre. Il n'est pas là pour changer le rappeur, ni sa musique. Il s'adapte pour aller chercher le meilleur, c'est un vrai kiffe de travailler avec lui et les autres.

- Comment s’est faite la collaboration entre SCH et toi ? Rappelons que tu as été chargé d’écrire le fil rouge du projet « JVLIVS » sous forme de dialogues, c’est quand même assez dingue !

Comme tu dis, c'est dingue. Encore une fois c'est Guilty qui m'a amené là, l'équipe cherchait un auteur pour des voix off. Il a pensé à moi parce qu'il savait que je pourrais proposer quelque chose de cohérent avec le projet, et si j'ai collaboré avec quelqu'un pour faire ces voix off c'est bien avec lui et non avec le S. Je ne veux pas que les gens crois que je le connais.

- Quel est le titre et le projet que tu as préféré réaliser?

Pour le projet, j'hésite entre l'album "Dernier Manuscrit" avec Jeff Le Nerf et mon album solo "Testa Néra". Je voterais pour le 2ème vu que je l'ai fait solo. Après, pour le titre c'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question, mais je dirais "Fin 2012" même si… Dans l'album à venir un morceau le déclasse.

La barbe rousse est-elle un signe représentatif de ta personnalité?

Tu me poses cette question comme si tous les matins dans ma salle de bain je me colorais la barbe en roux ! Je ne sais pas si elle représente ma personnalité, et… je me demande ce qu'elle dit de la personnalité de quelqu'un. Elle peut mettre à jour un certain je m'en foutisme c'est vrai, ou alors une certaine attirance pour les chemises à carreaux et la vie de bûcheron. Pour ma part elle est juste là pour cacher les défauts !

Propos recueillis par Clémence COMBIER.