Jadakiss VS Fabolous : le dernier battle Verzuz

Les deux rappeurs Jadakiss et Fabolous se sont affrontés lors d'un battle plus que lourd sur Instagram !

Les battles de rap de Swizz Beatz et Timbaland sur le compte Instagram de Verzuz ont déjà mis en avant beaucoup d'artistes et comptent des affrontements légendaires. Le dernier battle en date est celui de Jadakiss et Fabolous.

Les deux rappeurs se sont affrontés lundi 29 juin au soir, ils ont utilisés des sons iconiques et adorés pour cette bataille qui a succédé à un John Legend VS Alicia Keys et RZA VS DJ Premier. Avec des carrières qui s'étalent sur deux décennies chacun, ils avaient de quoi faire avec leur large catalogue de chansons.

Si vous l'avez manqué, vous pouvez revoir la vidéo d'une trentaine de minutes sur le compte Instagram de Verzuz en IGTV ci-dessous :

Par ailleurs, pendant le battle, Fabolous s'est confié sur le morceau légendaire "So Into You" et a raconté pourquoi il comprenait une version avec Ashanti et une autre avec la chanteuse Tamia. Le rappeur de Brooklyn explique cela par le programme chargé d'Ashanti et selon lui, Tamia devait subir une opération chirurgicale de la gorge à l'époque. Cependant, Ashanti a répondu dans les commentaires du battle en écrivant : "Nooooon, je t'envoie un message et je te raconte la vraie histoire". De plus, Tamia s'est saisie de son compte Twitter pour démentir la version de Fabolous et a affirmé n'avoir jamais eu d'opération.

Quant à Jadakiss, il s'est également livré en affirmant avoir écrit le couplet de Puff Daddy dans le morceau "Victory" sorti en 1998 en featuring avec Biggie et Busta Rhymes.