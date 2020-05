Snoop Dogg, Busta Rhymes, Eminem, DMX : les prochains Verzuz donnent le vertige !

Les Verzuz sont un des rares bienfaits du confinement.

On ne gardera sans doute pas grand-chose de positif de la période de confinement qui vient de s'écouler si on excepte le ralentissement de l'épidémie de Covid-19 évidemment. Mais s'il y a une chose qui restera comme un bienfait, ce sont les Verzuz organisé par Swizz Beatz et Timbaland. A chaque fois, ce sont de véritables tranches d'histoire du hip-hop et la musique noire qui se déroulent sous nos yeux et ce n'est sans doute pas terminé ! Parmi les prochaines possibilités, des duels entre Eminem et DMX, entre Snoop Dogg et Busta Rhymes et entre Ashanti et Keyshia Cole ont été évoqués. Du gros, du lourd, en un mot (et quelque) de l'historique !

Les Verzuz ont de toute façon déjà marqué l'histoire. Celui qui a opposé les deux légendes du R&B Babyface et Teddy Riley a battu le record de spectateurs durant un live sur Instagram avant que le retour de 6ix9ine ne mette la barre encore plus haute. RZA et DJ Premier ont livré un "duel" d'anthologie tant ils possèdent de hits, Nelly et Ludacris ont offert un véritable pan de culture tandis que celui entre Erykah Badu et Jill Scott a offert une bulle de douceur bienvenue. Et si on attend des nouvelles d'une battle entre Diddy et Dr. Dre (qui serait un événement ENORME), les prochaines affiches en discussion nous mettent quand même l'eau à la bouche.

N.O.R.E du groupe Capone - N - Noreaga a publié sur Instagram une information selon laquelle le prochain Verzuz pourrait opposer Eminem et DMX ! Swizz Beatz aurait parlé à Em' qui est d'accord pour "s'opposer" au dog et le producteur aurait appelé X pour lui dire.

Mais ce n'est pas tout. Dans les tuyaux, il y aurait aussi un Verzuz entre Snoop Dogg et Busta Rhymes. Swizz Beatz, encore lui, aurait obtenu l'accord des deux vétérans pour une opposition pacifique West Coast/East Coast.