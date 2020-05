Sniper dépassé par la réussite du PanameAllStarzChallenge !

Ce qui n'était qu'un délire s'est transformé en phénomène !

Le #PanameAllStarzChallenge lancé par Aketo et Tunisiano du groupe Sniper a pris une ampleur incroyable à tel point que les deux rappeurs ont invité tous ceux qui avait freestylé sur l'instru de leur classique "Paname All Starz" a venir partager leur couplet sur Instagram lors de deux soirées, samedi 2 mai et dimanche 3 mai.

Alors que Sniper a été très actif durant ce confinement, remixant leur hit "Gravé dans la roche", écrivant une page d'histoire du rap français avec la battle avec Sat de la Fonky Family ou lançant un nouveau clip, ils ont aussi fait très fort avec le #PanameAllStarzChallenge, juste un délire entre potes au départ selon les propres mots d'Aketo.

Et ce challenge a vite réuni beaucoup de monde, des artistes connus comme inconnus, confirmés comme débutants. On y a notamment vu des rappeurs comme Gims, Demi Portion, Sadek, Sam’s Oli et Jazzy Bazz ou des comédiens comme Alban Ivanov et Camille Lellouche.

Retrouvez ici les principaux couplets compilés par Tunisiano.

Durant le premier week-end de mai, ils ont aussi accueilli Médine qui a ensuite reposté sa prestation sur son propre compte Instagram.