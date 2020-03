GLK dévoile le tracklisting de son album

GLK collabore avec Koba LaD, Soolking ou encore Naps sur son album.

GLK va faire son retour incessamment sous peu ! Rencard le 27 mars prochain pour la sortie de son nouvel album "Indécis". Il vient d’ailleurs de lâcher des infos. Le rappeur a publié le tracklisting de son bijou. Les collaborations sont folles.

Carton en vue pour GLK qui va livrer son nouvel album bientôt. Rendez-vous le 27 mars prochain pour découvrir "Indécis", cette future pépite. Il y a plus d’un an, celui qui est à "93%" avait offert à ses fans le projet "Un jour ou l’autre". Un vrai succès. Et c’est plus en forme que jamais qu’il revient pour ce nouvel opus. A l’occasion, il a dévoilé le tracklisting sur les réseaux sociaux et on remarque qu’il s’est entouré des plus grands.

Si on vous dit Hornet La Frappe, Landy et DA Uzi, Soolking, Koba LaD, Heuss L'enfoiré, Naps et Dystinct. Ca vous donne envie ? A ce mélange plus qu’alléchant vous ajoutez GLK, et là on est bon. Le rappeur va servir un album de qualité. Avec des featuring comme ça, c’est obligé !

Voici le tracklisting :