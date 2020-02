Bigflo & Oli très généreux avec le Secours Populaire !

"Hier on a donné un demi million d’euros au @secourspop ! Grâce au public du tout dernier concert de la tournée avant le prochain album!

(250 000€ de bénéfices du zenith ,50 000€ de Flo, 50 000€ de Oli et 150 000€ de notre société)

Merci à tous d’être venu, merci aux équipes qui ont fait des cadeaux et des efforts pour que la soirée coute le moins cher possible ????????

Vous pouvez aussi participer a votre échelle ! Si vous ne pouvez pas donner de l’argent essayez de donner du temps, ne serait-ce que une heure par mois, pour une cause qui vous tiens a coeur, vous en sortirez grandi ❤ L’amour gagne toujours!!!"