J. Scott d'A$AP Mobb est mort !

J. Scott , membre du collectif hip hop A$AP Mob , est décédé. Selon divers médias américain, le DJ de la tournée d’ A$AP Rocky est décédé entre samedi et dimanche. On ne sait encore rien des circonstances de sa mort.

J. Scott, également connu sous le nom de A$AP Snacks, a travaillé en tant que DJ ainsi qu'en tant que producteur et manager et est considéré comme l'un des esprits créatifs au sein du mouvement new-yorkais ASAP. Il faisait également partie du duo Cozy Boys.



Scott a grandi à Atlanta et est entré en contact avec A$AP Rocky, entre autres, après s'être installé à New York via A$AP Yams, décédé en 2015. Beaucoup de ses compagnons lui ont déjà dit au revoir sur les réseaux sociaux :