Lord Jamar craque et insulte Eminem !

Lord Jamar riposte à Eminem. Dans une nouvelle interview publiée hier, le rappeur a répondu aux paroles d'Em à son sujet dans sa chanson "I Will", de son nouvel album, "Music to Be Murdered By". Jamar, qui a déjà été clashé par le rappeur de Detroit, dit qu'il n'a aucun problème à remettre le couvert.

"Ce que j'ai compris, c'est que je vis gracieusement dans le putain de cerveau d'Eminem", a déclaré Lord Jamar dans une interview à Vlad TV. "J'ai les droits de squatter dans cette chienne. D'accord? Et je peux le dire, c'est putain de sale là-dedans. Il parle de Ouais, je nettoie les éviers pour Rakim et tout ça. Ouais, tu sais quoi, nous nettoyons nos putains de maisons, putain de sale morceau de merde de parc à roulottes".

Sur la chanson "I Will" avec Royce 5’9", Joell Ortiz et KXNG Crooked, Em utilise le jeu de mots pour dénoncer les paroles de Jamar comme étant les pires du game.

"J'ai une couronne d'épines, mais ça ne rentrera pas dans les cornes", crache Em dans son couplet. "Je suis plus que ce que vous aviez négocié et je suis pire qu'un couplet de 40 bars de Lord Jamar".

La dernière réponse de Jamar survient près de deux ans après qu'Eminem ait disséminé Jamar sur sa chanson "Fall", présente sur son précédent album, "Kamikaze". De toute évidence, Jamar n'est pas fan d'être mentionné dans les paroles du PDG de Shady Records. Il pense également que la nouvelle chanson d'Em, "Stepdad", est un coup à lui.

"Je sais ce que cette garce a dit", a déclaré Jamar. "Et alors? Je suis toujours indemne. Devine quoi? Muthafuckas n'écoute toujours pas ses vieux sons dans le hood. Personne n'est venu me voir dans le hood pour me dire : Yo, je viens d'entendre cette chanson d'Eminem où il t’as clashé. Parce que là encore, mon argument est prouvé. Personne n'écoute ta putain de merde. Donc je me détends en ce moment. Tu pourrais parler de moi un million de fois".