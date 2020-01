DaBaby filmé en train d'agresser un employé d'hôtel ?

DaBaby se retrouve encore au coeur d'une prétendue affaire d'agression, il s'explique.

DaBaby est un thug, pas forcément le plus grand bandit qu'on trouve actuellement dans le rap US, mais il a, disons le, des problèmes pour se canaliser. Ce qui fait qu'on le retrouve en première page des faits divers, assez régulièrement. Les clashs dans le rap, très peu pour lui, il préfère se bagarrer avec des inconnus dans la rue, ou dans un centre commercial. Il faut dire aussi, que depuis qu'il est célèbre les gens se permettent des choses avec lui comme s'il était une de ces stars de la télé réalité. Mais ils tombent sur le mauvais client, car DaBaby, lui, entend bien réussir à séparer sa vie "réelle" de tous le bazar du rap game, même si parfois, les deux s'entrechoquent, avec violence.

Comme en décembre, lorsqu'il décide apparemment de faire escale dans un hôtel de Beverly Hills, apparemment en compagnie de son crew et également de sa petite fille de deux ans. Une vidéo-surveillance de l'hôtel a capté des images de DaBaby en train de "pousser" assez fortement un employé de l'hôtel, avant de lui passer un sacré savon avec un air assez menaçant. Si la police n'a pas été appelée, et qu'il n'y a pour l'instant pas eu de plainte, l'image du rappeur bagarreur commence à lui coller sérieusement à la peau, alors il a pris la décision de faire un long post Instagram pour expliquer son geste.

D'après DaBaby, l'employé de l'hôtel a voulu prendre une vidéo du rappeur et sa fille. L'artiste refuse, et explique patiemment pourquoi à l'employé, car il ne veut pas que sa fille de deux ans finisse sur Internet, et qu'on sache à quel endroit est la famille à ce moment même. L'employé s'est éloigné de quelques pas, et a tout de même pris un Snap, après quoi DaBaby a donné sa fille à son oncle, et est allé "s'expliquer" avec l'employé, de manière un peu plus offensive cette fois.

On espère que l'employé aura compris la leçon, si cette histoire est vraie. On ne prend pas des vidéos de gens sans leur accord, encore moins des enfants.